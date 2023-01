Accardi sui problemi di Gattuso e Ancelotti: «Faranno pace, è un screzio come tra padre e figlio». Così sulle ultime rivelazioni

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Beppe Accardi ha dato la sua opinione su quelli che sono stati i problemi tra Ancelotti e Gattuso.

Ecco le sue parole: «Si risolverà tutto. Sono due persone troppo intelligenti per non chiarirsi. Carlo è una persona troppo intelligente per continuare a mantenere questo tipo di atteggiamento nei confronti di Gattuso. Non manderà a quel paese un rapporto fatto di stima e affetto coltivato negli anni, è uno screzio come tanti tra padre e figlio. Faranno pace».