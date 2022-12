Abodi: «Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di Serie A». Le parole del Ministro dello Sport

Come riportato dall’Ansa, Andrea Abodi ha confermato la notizia del NO all’emendamento al Decreto Aiuti quater sulla rateizzazione in 60 rate senza sanzioni dei versamenti fiscali e contributivi delle società sportive di Serie A. Ecco le parole del Ministro dello Sport:

«Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di serie A in particolare. Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a disposizione strumenti esclusivi. L’opinione pubblica non capirebbe».