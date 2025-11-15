Abodi sottolinea l’importanza della scelta di Milan e Inter su San Siro! Dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro delle infrastrutture sportive italiane è al centro dell’agenda politica. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha confermato la sua piena operatività sul dossier stadi, sottolineando come la sensibilità debba tradursi in azioni concrete. Intervenendo a Sky Tg24, il Ministro ha rivelato che è in corso un’operazione di sistema senza precedenti, che coinvolge ben 12 progetti di ammodernamento e nuove costruzioni in tutta Italia (ANSA).

“Milano ha fatto un passo in avanti importante,” ha dichiarato Abodi, riferendosi implicitamente al dibattito sullo stadio che interessa anche il Milan. I rossoneri, che con il nuovo assetto dirigenziale – il tecnico Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare – puntano a un futuro di successi, necessitano di una casa adeguata alle loro ambizioni europee.

Roma e il Sud Italia: Cantieri e Rischio Europeo

Abodi ha poi fatto il punto sulla Capitale: “Roma migliorerà lo stadio Olimpico e si immagina la realizzazione del nuovo stadio della Roma, così come la Lazio ha la sua agenda.”

Guardando al Sud, il Ministro ha lanciato un allarme esplicito sulla situazione dello stadio Maradona a Napoli, una delle sedi designate per l’Europeo del 2032, un evento che funge da acceleratore per tutto il settore. “Capisco la sua sacralità, ma mi auguro che i rapporti tra amministrazione e club portino a una soluzione che consegni a Napoli uno stadio alla sua altezza,” ha detto Abodi. E ha concluso con una nota di forte preoccupazione: “Stento a credere a un europeo senza Napoli, ma oggi il rischio c’è.”

La Tabella di Marcia: Nuovi Cantieri nel 2026

La tabella di marcia è serrata: Abodi punta a consegnare al suo successore un iter già avviato entro un anno e mezzo, sottolineando che il cambio di ritmo è significativo. L’obiettivo è ambizioso: “Nel 2026 almeno 3 stadi apriranno nuovi cantieri,” ha aggiunto il Ministro, confermando l’impegno del Governo a svecchiare rapidamente l’infrastruttura sportiva nazionale, un elemento chiave per la crescita del calcio italiano.

Il Milan osserva da vicino questi sviluppi, consapevole che un impianto all’avanguardia è fondamentale per sostenere gli investimenti del DS Tare e le strategie di mister Allegri.