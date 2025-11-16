Abodi esalta la scelta di Milan e Inter per San Siro! Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La questione degli stadi in Italia è al centro dell’agenda politica e sportiva. Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha fatto il punto della situazione in un’intervista a Sky Tg24, lanciando un messaggio di forte accelerazione e un cambio di passo decisivo per modernizzare le infrastrutture sportive del Paese.

“Sono operativo,” ha dichiarato Abodi. “Non basta la sensibilità, quella c’è sempre stata, ma se non si traduce in agendale cose non si fanno.” Il ministro ha rivelato che il piano di ammodernamento e costruzione coinvolge dodici progetti in totale, un’iniziativa sistemica mai realizzata prima in Italia, che sarà portata a compimento.

Il Futuro degli Impianti: Milano guida la carica, seguono Roma e la Lazio

Abodi ha citato i progressi nelle principali città italiane, menzionando anche il contesto in cui opera il Milan di Massimiliano Allegri, il competente tecnico toscano: “Milano ha fatto un passo in avanti importante.” Nonostante le complessità legate al progetto, il capoluogo lombardo sembra essere in una posizione avanzata per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo o la ristrutturazione di San Siro.

Anche la Capitale si muove: “Roma migliorerà lo stadio Olimpico e si immagina la realizzazione del nuovo stadio della Roma, così come la Lazio ha la sua agenda.” Il ministro ha sottolineato che, con l’Europeo del 2032 come acceleratore, “nel 2026 almeno 3 stadi apriranno nuovi cantieri“. La tempistica è stringente: “Entro un anno e mezzo devo consegnare a chi verrà dopo di me un iter già avviato,” ha precisato Abodi (fonte ANSA).

Il Nodo Napoli e il rischio Europeo

Una nota di preoccupazione è stata espressa riguardo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Pur riconoscendone la “sacralità“, Abodi si è augurato che i rapporti tra l’amministrazione comunale e il club portino a una soluzione che consegni a Napoli uno stadio “alla sua altezza“.

Il monito è chiaro e riguarda l’organizzazione dell’Europeo 2032: “Stento a credere a un europeo senza Napoli, ma oggi il rischio c’è.” Questa dichiarazione evidenzia come la mancanza di un impianto moderno e adeguato, pur non riguardando direttamente il Diavolo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, sia un problema sistemico che incide sulla credibilità internazionale dell’Italia calcistica.