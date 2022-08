Abbonamenti Milan: superata la quota dei 40mila

Milan e Inter dominano la classifica degli abbonati. È dei tifosi il primo Scudetto. 40.600 le tessere sottoscritte dai supporter rossoneri

Come riportato da Il Tempo sono circa 8mila in più rispetto a quelle registrate nel 2019/20, prima che l’emergenza Coronavirus si abbattesse anche sul calcio. Per risalire all’ultima volta in cui il Milan sfondò il muro dei 40mila abbonamenti bisogna tornare al 2008/09: allora 44.158 abbonamenti sul versante Milan.