Abate a Milan Tv: «Risultato storico, fiero dei miei ragazzi, su Zeroli e Bartesaghi vi dico che..»

Le parole di Ignazio Abate ai canali ufficiali del club rossonero nel post partita di Porto Milan Primavera. Ecco cosa ha detto:

RISULTATO – Quello di oggi è un traguardo storico e fra qualche anno si ricorderanno di questo gruppo. Sono veramente fiero di loro

FINALE – «Si, se pensi che siamo ritornati qui, l’ho detto anche ai ragazzi, a giocarci le finals è qualcosa di incredibile. Difficile, difficile il percorso, poi sai, nel percorso le partite sono sempre secche, quindi ogni dettaglio fa la differenza, vedi oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, appena abbiamo abbassato un po’ il ritmo abbiamo sbagliato un’uscita e ci hanno imbucato, la qualità è alta. Il secondo tempo la partita è stata equilibrata, abbiamo preso gol su palla inattiva dove per tre giorni abbiamo lavorato sempre sul calcio d’angolo perché sono veramente bravi a batterli, e poi io credo che un’altra squadra non l’avrebbe recuperata. Solo il cuore, la voglia e l’entusiasmo di questi ragazzi che l’hanno portata a casa. Potevamo prendere il terzo in contropiede, però non abbiam perso la testa, fino alla fine. I cambi hanno fatto al differenza, sono entrati alla grande, e questo è quello che ho detto a loro prima della partita, il gruppo ci ha portato in finale, ed adesso ce la godiamo per questa sera e da domani penseremo alla prossima»

ZEROLI E BARTESAGHI – «Sai, Bartesaghi e Zeroli non hanno proprio lavorato con noi questa settimana. Non hanno preparato la partita, e per loro non è semplice. Sono arrivati in albergo verso le 23, sono andati a letto tardi, hanno fatto la trasferta, volevano esserci per forza, e sono stati incomiabili. Kevin, aldilà dell’errore ha fatto una partita stratosferica, ma anche Bartesaghi. Io sono orgoglioso di loro. Volevano esserci per forza, al 99% resteranno con noi anche per la finale, e no è facile non preparare e fargli capire solo a video la roba ai ragazzi. Però hanno fatto del loro meglio, sono stra conteto ed avevo detto ai ragazzi che seocndo me le stesse oggi erano allineate e saremmo andati in finale. Andare così è da cardiopalma, ricordo il 19/4 dell’89 il Milan vinse la semifinale di Champions League contro il Real per 5 a 0, magari ci ho detto ‘Ci porta bene’, ed è un segno del destino. E’ stato così, ce la godiamo e poi prepariamo la prossima che sarà una partita difficile, così come la sarà per loro»