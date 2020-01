A. Donnarumma: «Mi faccio sempre trovare pronto e al 100%» VIDEO

Donnarumma ha risposto in mix zone alle domande dei giornalisti presenti in merito soprattutto alla prestazione di quest’oggi

Ecco le parole di Antonio Donnarumma in mix zone sulla prestazione da titolare di questa sera in Milan-Spal.

Talismano: «No no, io mi alleno sempre al 100% per farmi trovare pronto quando c’è da farmi giocare e quindi do sempre il massimo, questo è importante»

Clean sheet: «Non volevo prendere gol nemmeno sul 3-0, quindi è stato meglio così, essere bello carico sempre»

Nuovo modulo: «Stiamo facendo bene, al di là dei moduli stiamo bene adesso assieme con la squadra. Adesso è arrivato anche Ibra che ci da un ulteriore aiuto e dobbiamo continuare su questa strada»

Europa League: «Certo, noi adesso pensiamo partita dopo partita e poi tireremo le somme»

Impatto Ibra a Milanello: «È un campione, non c’è da dire altro. Per noi è un onero averlo in squadra e siamo davvero felici che sia qui»

Gigio: «Di solito chi sta fuori soffre di più. Anch’io quando gioca lui soffro tanto in panchina, oggi ha sofferto lui»