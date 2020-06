8 giugno 1990: a San Siro si inaugurava il Mondiale di Italia ’90

Trent’anni fa iniziava il nostro Mondiale, quello delle Notti Magiche, a San Siro; all’esordio l’Argentina perderà contro il Camerun

Sono passati 30 anni ma nessuno che abbia vissuto quei momenti riuscirà mai a dimenticarli: l’8 giugno 1990 iniziavano i Mondiali di Italia ’90, un evento che sarà per sempre ricordato come quello delle ‘Notti Magiche’.

La cerimonia inaugurale si svolse nel rinnovato stadio di San Siro, con il terzo anello nuovo di zecca e vide l’Argentina campione in carica perdere clamorosamente contro il Camerun per via di un gol di testa siglato da Omam-Biyik che fece esplodere gli oltre 70mila presenti sugli spalti. Un momento di grande festa per il calcio italiano ed una sensazione a cui tocca aggrapparci, a trent’anni di distanza, per cercare di tirarci su dopo il dramma che abbiamo vissuto.