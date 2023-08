Verso la 3ª giornata di A: il paradosso SARRI, tra FARAONE e divinità, la tripletta di KALINIC – VIDEO

Verso la 3ª giornata di A: il paradosso SARRI, tra FARAONE e divinità, la tripletta di KALINIC. Ecco le curiosità – VIDEO

Altra puntata del format 10in10 di Calcionews24, che vi accompagna in questa Serie A 2023/24 raccontando una curiosità per ognuna delle partite di giornata, ed ogni curiosità associata ad una fotografia.

MILAN TORINO – Ore 20,45, il venerdì sera calamiterà l’attenzione di molti con Roma-Milan. Tra i grandi ex, c’è Stephan El Shaarawy. Un passato rossonero, oggi veste il giallorosso e due anni fa ha segnato all’Olimpico contro il Diavolo, anche se non è servito a evitare la sconfitta dei suoi. Manca uno come lui all’attacco di Pioli? O è peggio l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Faraone contro l’uomo che si definisce Dio: come nostalgia non c’è male…