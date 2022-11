100 presenze con il Milan Femminile, Fusetti: «Grazie»

Oggi al Vismara Bergamaschi, Tucceri e Fusetti sono state premiate per aver raggiunto le 100 presenze con il Milan femminile

«Ringrazio ancora tantissimo, per me è un onore. Un onore aver visto anche le altre mie due compagne raggiungere questo traguardo, speriamo insieme di toglierci tante soddisfazioni con questi colori. Grazie mille per essere qui oggi»