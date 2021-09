Zola: «Scudetto? Il Napoli sta dando bei segnali. Il Milan è una rivale»

Gianfranco Zola ha parlato anche della lotta Scudetto in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport

Gianfranco Zola ha parlato di lotta Scudetto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Per l’ex attaccante quattro giornate sono poche per valutare, ma segnali importanti stanno arrivando dal Napoli. Milan, Inter e Roma accreditate come rivali, ma attenzione alla Juventus.

«Scudetto? Non voglio sembrare troppo cauto, bisogna pensare che siamo solo alla quarta giornata, ma il Napoli sta dando segnali di grande forza e qualità. La prova contro l’Udinese è stata impressionante non solo nel risultato, ma anche nella gestione complessiva. Un altro elemento a suo favore è la completezza dell’organico. Rivali dei partenopei? Le due milanesi, la Roma di Mourinho e la Juventus. I dieci punti di ritardo sono tanti, ma possono essere recuperati».

