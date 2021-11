Ibrahimovic su Daniel Maldini: «Cerco di aiutarlo in tutti i modi, su Paolo...»

Zlatan Ibrahimovic, nella lunga intervista concessa al The Guardian, ha parlato anche della crescita di Daniel Maldini

Zlatan Ibrahimovic, nell’intervista concessa al The Guardian, ha parlato anche della crescita di Daniel Maldini e del confronto col padre Paolo. Le sue parole:

«Uno è il classico bravo ragazzo. L’altro è molto diverso. Sono felice che non siano la stessa cosa perché non è facile per il figlio essere paragonato al padre, soprattutto quando il padre ha la carriera che ha avuto. Stiamo aiutando il figlio in ogni modo. È un grande talento, ma io gli dico: “Fai il tuo gioco, combatti, poi aprirai la strada da solo”. Sono felice. Ho giocato contro il padre e oggi gioco con il figlio. Forse Daniel avrà un figlio…. Giocherò col figlio di Daniel? È già un miracolo adesso».