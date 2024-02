Ibrahimovic carica il Milan: lo svedese ha chiesto una cosa precisa alla squadra. Spunta il retroscena

Zlatan Ibrahimovic carica il Milan in vista della gara di questa sera contro il Rennes in Europa League: spunta il retroscena

Zlatan Ibrahimovic, insieme a Geoffrey Moncada, è l’unico dirigente al seguito del Milan nella sfida di questa sera in Europa League sul campo del Rennes. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti svedese ha caricato gli ex compagni e Stefano Pioli: stasera non sono ammesse distrazioni.

Ibrahimovic infatti tiene tantissimo all’Europa League tanto da voler inaugurare la sua prima stagione da dirigente vincendo il trofeo, risultato che gli è già riuscito da giocatore nel 2017 quando vestiva la maglia del Manchester United. Ibra come al solito è carico come una molla.