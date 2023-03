Milan, per Ibrahimovic lavoro personalizzato: le ultime

Zlatan Ibrahimovic ha svolto oggi un allenamento personalizzato a Milanello come da programma: Pioli prova Giroud in avanti

Come riferito da Sky, Zlatan Ibrahimovic, dopo l’intera partitella giocata ieri contro l’under 18, ha svolto oggi un lavoro personalizzato a Milanello, come da programma.

In avanti, nella partitella, Pioli ha provato ancora Olivier Giroud ma Zlatan ha ancora chance di partire dall’inizio in Milan-Salernitana. La rifinitura di domani sarà decisiva in questo senso.