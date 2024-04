Nuovo allenatore Milan, si entra nella settimana decisiva: tre i NOMI in corsa per il post Pioli

Nuovo allenatore Milan, si entra nella settimana decisiva: tre i NOMI ancora in corsa. Cosa dobbiamo aspettarci

Si entra nella settimana che potrebbe essere decisiva per le sorti della panchina del Milan. Lopetegui è in pole position per prendere il posto di Pioli, ma al momento il club rossonero non ha ancora sciolto le riserve e valuta anche le alternative.

Tra queste ci sono certamente Fonseca e De Zerbi: il Diavolo negli ultimi giorni ha valutato le loro candidature, ma presto dovrà far sapere una risposta definitiva allo spagnolo. Lo scrive la Gazzetta.