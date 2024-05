Thiago Motta Milan: l’allenatore si allontana, accordo con la Juventus! Le CIFRE

Tra i nomi per il dopo Pioli il Milan segue anche Thiago Motta. L’allenatore però avrebbe un accordo con la Juventus, le cifre

La Juventus ha deciso: addio a Massimiliano Allegri a fine stagione, il club bianconero vuole ripartire da Thiago Motta, accostato anche al calciomercato Milan, che ha riportato il Bologna in Champions League dopo parecchi anni.

Secondo il Corriere della Sera, tra le parti ci sarebbe già un’intesa di massima sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni di euro a stagione. Per il momento, però, non c’è ancora stata nessuna firma.