Mercato Milan: la Juve si gioca la carta…Arthur! Così può soffiare l’obiettivo ai rossoneri

Tra i nomi accostati al mercato Milan c’è quello di Khephren Thuram. Piace anche alla Juve che così prova a soffiarlo ai rossoneri

La Juventus continua a muoversi in vista della sessione estiva per rinforzare la propria rosa. In tal senso piace Khephren Thuram, accostato anche al mercato Milan.

Come riportato da Tuttosport i bianconeri contano di incassare 15-20 milioni dalle cessione di Arthur che rientrerà dalla Fiorentina e sfruttare l’incasso per battere la concorrenza anche dei rossoneri per il francese in scadenza con il Nizza.