Ugarte Milan, il PSG lo ha proposto ai rossoneri e ad un’altra big di A. Gli AGGIORNAMENTI

Il Paris Saint Germain prepara una piccola rivoluzione. Tra i possibili addii ci sarebbe Manuel Ugarte, proposto a Juve e Milan

Come rivelato da L’Équipe, il PSG avrebbe proposto Manuel Ugarte alla Juve e al calciomercato Milan. Il giocatore non rientra più nei piani dei francesi e per i club di Serie A potrebbe essere un’occasione in vista della sessione estiva.

Adesso resta da capire se i rossoneri e i bianconeri saranno davvero interessati ad Ugarte oppure se preferiranno optare per altri profili.