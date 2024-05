Torino Milan: Juric rischia di dover fare a meno di due big per il match

Sabato sera il Milan affronterà il Torino in campionato. Juric rischia di dover fare a meno di due big per il match

Il Milan si prepara ad affrontare il Torino in campionato nel match valido per la penultima giornata della Serie A 2023-24. In vista del match Juric potrebbe dover fare a meno di due big:

Come riportato da la Gazzetta dello Sport ieri Alessandro Buongiorno ha lavorato a parte, in leggerezza, ma lo staff di Ivan Juric cercherà di recuperarlo. Il suo è un problema di natura muscolare, a differenza di quello di Zapata, che sente delle fitte tra petto e spalle quando va in progressione.