Ziyech obiettivo di fine mercato: Maldini attende un segnale del giocatore

Ziyech è il primo obiettivo in casa rossonera. Il Milan lo vorrebbe in prestito, nel frattempo ieri il marocchino è stato…

Hakim Ziyech resta uno dei preferiti per la trequarti e il Milan sarebbe disposto ad attendere gli ultimi giorni di mercato per prenderlo in prestito dal Chelsea.

Il marocchino, nel frattempo, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport, è stato utilizzato da Thomas Tuchel nella partita vinta ieri contro l’Arsenal, ma non è sicuro di voler rimanere a Londra.