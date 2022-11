Ziyech Milan: rossoneri alla finestra, problema ingaggio

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Ziyech. Claudio Raimondi a SportMediaset ha fatto il punto sulla trattativa

l’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo a Londra potrebbe favorire ancora di più la partenza verso Milano del marocchino in prestito. C’è però il problema dell’ingaggio: se per i prossimi sei mesi potrebbero andare bene i 3 milioni di euro che Ziyech dovrebbe percepire, poi, in caso di riscatto, andrebbe riformulato tutto perchè il giocatore attualmente guadagna 6 milioni, una cifra troppo alta per i limiti salariali imposti dal club di via Aldo Rossi.