Ziyech Milan: i rossoneri non vanno oltre un certo limite

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. La trattativa per il marocchino resta complicata, ecco perchè

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. La trattativa per il marocchino resta complicata, ecco perchè:

secondo quanto riportato da Sportmediaset arrivando a gennaio, a metà stagione, Ziyech chiederebbe un ingaggio da 4 milioni netti per i restanti mesi. Quindi, dal prossimo giugno, un contratto da 8 milioni di euro netti all’anno. Cifre evidentemente fuori dalla portata del Milan, che anche per il rinnovo di Rafa Leao non ha intenzione di andare oltre un certo limite.