Ziyech Milan, Romano: «Ecco la verità»

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Fabrizio Romano in un approfondimento su Sos Fanta ha fatto chiarezza

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Fabrizio Romano in un approfondimento su Sos Fanta ha fatto chiarezza:

«La voce si rincorre da mesi, senza sosta. Il flirt tra Hakim Ziyech e il Milan è datato, storia di un lungo apprezzamento mai diventato realtà. In estate il club rossonero ha fatto sul serio: più contatti costanti, ma poi il via libera del Chelsea è mancato anche a causa dell’affare… Romelu Lukaku. Le voci raccontano della dirigenza del club inglese non contenta di aver liberato il belga con la formula del prestito destinazione Inter, un pentimento arrivato pochi giorni dopo aver dato l’ok. Da quel momento, il nuovo proprietario Boehly ha stoppato ogni prestito per i giocatori di livello che non fossero giovani da far maturare: Ziyech, Pulisic & co, via soltanto in caso di offerte definitive e niente più prestiti. Così il Milan ha chiuso la porta in fretta a luglio. E adesso? I rossoneri hanno altri pensieri, non stanno trattando Ziyech e allo stato attuale non è una priorità del Milan. La dirigenza è impegnata su altre operazioni, priorità intanto ai rinnovi di Bennacer e ovviamente Leao dopo aver blindato Kalulu e Tomori, due mosse non scontate. E la direzione va più verso i giovani che non verso investimenti definitivi su un giocatore importante ma costoso come Ziyech. Ecco perché il vento è cambiato tra il Diavolo e Hakim, una delle stelle di un Mondiale non avaro di sorprese»