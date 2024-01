Zirkzee Milan: il Manchester United fa sul serio! La risposta del Bologna ULTIME

Zirkzee Milan: il Manchester United fa sul serio! La risposta del Bologna. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Ci sono novità importante per quanto riguarda Zirkzee, obiettivo del calciomercato rossonero.

Come riportato da Florian Plettenberg il Manchester United ha messo l’attaccante del Bologna nel mirino per questa sessione di mercato. I rossoblù però non vogliono cedere il giocatore a gennaio e quindi il trasferimento potrebbe avvenire poi in estate con la clausola da 40 milioni di euro.