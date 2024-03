Zirkzee Milan, Furlani farà all-in per l’attaccante: è il primo della lista per il futuro. Le ultime sul calciomercato rossonero

Furlani ha deciso: il primo nome sulla lista del calciomercato Milan per l’attacco è quello di Joshua Zirkzee. Come riportato da Matteo Moretto, il gioiello del Bologna è il profilo preferito dalla dirigenza rossonera per rafforzare il reparto nella prossima stagione.

Non sarà sicuramente un affare semplice vista la tanta concorrenza ma anche a causa della clausola su cui può intervenire anche il Bayern Monaco.