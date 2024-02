Zirkzee Milan, dalla clausola alla convocazione con l’Olanda: tutte le NOVITÀ sull’obiettivo di mercato rossonero

Zirkzee rimane il grande obiettivo per il calciomercato rossonero nella prossima sessione di mercato. Il giocatore sta continuando a stupire, anche Ronald Koeman, attuale ct dell’Olanda che potrebbe convocarlo per i prossimi match amichevoli contro Spezia e Germania.

L’altro tema fondamentale è la clausola che lega l’attaccante del Bologna al Bayern Monaco: i 40 milioni per un possibile acquisto vale solo per il club bavarese. Per tutte le altre squadre interessate, invece, il prezzo lieviterà.