Zirkzee Milan, frenata brusca alle trattative per l’olandese per una contendente! Le parole di Moretto confermano l’importante cambiamento nelle gerarchie

Zirkzee Milan, frenata brusca alle trattative di una contendente all’attaccante olandese! La spiegazione di Moretto sui motivi

La Roma è da settimane sulle tracce di Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente al Manchester United. Un giocatore che ha vissuto un passato luminoso al Bologna e che, nonostante il suo talento, non è mai riuscito a trovare la giusta alchimia con la Premier League. L’affare sembrava essere ormai in dirittura d’arrivo, ma diverse circostanze hanno rallentato il tutto, mettendo in discussione il trasferimento del classe 2001.

In particolare, la partenza di alcuni giocatori per la Coppa d’Africa e l’esonero del tecnico Ruben Amorim, che aveva dato il via libera al trasferimento, hanno creato una situazione di incertezza. A commentare la vicenda è stato Matteo Moretto, intervenuto nell’ultimo video su YouTube con Fabrizio Romano, dove ha fornito ulteriori dettagli sull’affare.

Le parole di Matteo Moretto sono state chiare: «La Roma, non appena ha visto questo cambio di allenatore nello United, si è preoccupata. Lo stesso giorno dell’esonero di Amorim ci sono state ripetute chiamate all’entourage di Zirkzee per avere rassicurazioni».

Nonostante i rallentamenti, l’olandese resta un nome caldo per la Roma, che è ancora in attesa del via libera definitivo dal Manchester United. Tuttavia, a complicare ulteriormente la situazione, c’è anche l’interesse del calciomercato Milan, che ha monitorato Zirkzee come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Il club rossonero, pur essendo stato inizialmente in secondo piano rispetto alla Roma, potrebbe rientrare in corsa inaspettatamentee, dato che le prospettive di arrivo potrebbero cambiare a causa dei rallentamenti nella trattativa con la Roma.

Secondo Moretto, però, «tra il giocatore e la Roma resta tutto impostato». L’affare potrebbe quindi andare avanti, con i giallorossi pronti a spingere per avere Zirkzee il prima possibile. Un affare da monitorare nelle prossime settimane, con la Roma determinata a rafforzare il proprio reparto offensivo.