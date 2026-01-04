Mercato Milan, dall’Inghilterra: Zirkzee primo nome per il post Nkunku. Clamorosa indiscrezione

Mercato Milan, importante indiscrezione dall’Inghilterra: Joshua Zirkzee primo nome in caso di partenza di Nkunku

Il mercato di gennaio 2026 del Milan potrebbe accendersi con un clamoroso ritorno di fiamma. Secondo quanto rimbalza dai media inglesi (tra cui Sky Sports UK e portali specializzati come FootyInsider), il nome di Joshua Zirkzee è balzato in cima alla lista dei desideri di Igli Tare come potenziale sostituto di Christopher Nkunku.

Mercato Milan, Zirkzee: il prescelto in caso di addio

Nonostante il francese si sia sbloccato con una doppietta al Verona, le sirene del Fenerbahçe continuano a farsi sentire. Se il club turco dovesse presentare un’offerta vicina ai 35 milioni di euro, il Milan non si farebbe trovare impreparato:

L’apertura dello United: Zirkzee non sembra rientrare nei piani tecnici di Amorim al Manchester United. I Red Devils avrebbero aperto alla possibilità di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, una formula che il Milan gradirebbe per non appesantire subito il bilancio.

La sfida alla Roma: Sul talento olandese è fortissimo il pressing della Roma di Gasperini. I media inglesi riferiscono però che il Milan, forte della vetta della classifica, rappresenterebbe la destinazione preferita dal giocatore per riscattare un'annata opaca in Premier League.

Caratteristiche e utilità tattica

Per Massimiliano Allegri, Zirkzee sarebbe il tassello ideale per completare l’attacco insieme al neo-arrivato Niclas Füllkrug. Mentre il tedesco garantisce fisicità e peso in area, l’ex Bologna offrirebbe quella qualità tecnica e capacità di legare il gioco necessaria per esaltare le corse di Rafael Leão.