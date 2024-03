Zirkzee Milan, piani stravolti per l’attacco? Un nuovo nome ha stregato i rossoneri. ULTIMISSIME

Zirkzee Milan, piani stravolti per l’attacco? Un nuovo nome insidia l’olandese: le ULTIMISSIME sulle mosse dei rossoneri

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le possibili mosse del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Zirkzee resta l’obiettivo primario per l’attacco, ma un nuovo nome starebbe insidiando concretamente l’olandese.

Si tratta di Gyokeres: il centravanti svedese dello Sporting Lisbona ha stregato la dirigenza rossonera e potrebbe presto scalare le gerarchie per l’attacco del Diavolo.