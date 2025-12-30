Calciomercato
Zirkzee, che intrigo! Il Milan sfida la Roma per il ritorno di Joshua in Italia. E l’entourage apre a Tare
Zirkzee, centravanti in uscita dal Manchester United, è tornato nei radar del Milan: Tare sfida la Roma per il possibile sostituto di Nkunku
Il mercato di gennaio 2026 si preannuncia infuocato sull’asse Manchester-Milano-Roma. Mentre il futuro di Christopher Nkunku resta in bilico tra la permanenza e le sirene turche del Fenerbahçe, il Milan valuta un clamoroso inserimento per Joshua Zirkzee. Secondo quanto rivelato da Pietro Balzano Prota (MilanVibesHQ), l’affare che sembrava destinare l’olandese alla Roma non è affatto blindato.
Zirkzee, lo spiraglio per Tare: «Nulla è chiuso»
Nonostante le voci insistenti di un accordo verbale tra l’ex Bologna e i giallorossi di Gasperini, l’entourage del giocatore ha gettato acqua sul fuoco delle certezze:
- Valutazioni in corso: Dalle cerchie vicine a Zirkzee filtrano messaggi chiari: “Nulla è imminente, nulla è chiuso”. Il giocatore sta valutando diverse opzioni per rilanciarsi dopo i pochi minuti concessi da Rúben Amorim allo United.
- L’opportunità rossonera: Se Nkunku dovesse partire, Igli Tare potrebbe dirottare i fondi risparmiati (circa 35 milioni) per tentare il “colpaccio” Joshua, un profilo già cercato e perfetto per il calcio tecnico di Massimiliano Allegri.
- Formula del prestito: Il Manchester United sarebbe disposto a lasciar partire il calciatore in prestito, possibilmente con un diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni, una cifra che il Milan monitora con estrema attenzione.
Duello a distanza con la Roma
La Roma resta in vantaggio, avendo già avviato contatti serrati con lo United per un prestito oneroso, ma lo stallo dovuto alle uscite (come quella di Dovbyk) potrebbe favorire l’inserimento rossonero.