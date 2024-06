Zirkzee Milan, Reijnders CHIAVE dell’affare? Di Stefano SPIEGA: «Ho questa speranza»

Zirkzee-Milan, Di Stefano, noto giornalista, si augura che Reijnders possa essere la chiave dell’affare: le dichiarazioni

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Di Stefano ha parlato di Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Bisogna capire cosa vorrà fare. So che il Milan non vuole fare un passo indietro. Se si trova un equilibrio, poi attenzione che il calcio non si chiude a Zirkzee, se il Milan vuole poi dare anche un segnale anche agli altri giocatori, e al mondo del calcio mi consento in generale, è il caso di non piegarsi difronte a queste richieste. Dall’altra parte, come dici, spero che Kia capisca bene che nel percorso di crescita del giocatore, un club come il Milan, San Siro, Milano, Champions League, giovani, aspettative, può essere il posto migliore nel quale andare. Chissà se Tijjani Reijnders in queste ore dal ritiro dell’Olanda gli sta parlando un po’ di Milano ecco».