Zirkzee Milan: interesse vivo, l’indizio social che può cambiare tutto

Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Zirkzee. Spunta un’indizio social importante in tal senso

Like galeotto. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Zirkzee. Spunta un’indizio social importante in tal senso:

ha attirato l’attenzione un like di Leao sul noto social “X” alla voce dell’interessamento del club rossonero per il centravanti del Bologna. Un mi piace all’apparenza innocuo ma, come detto, al giorno d’oggi sono indizi che non possono essere trascurati.