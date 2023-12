Zirkzee Milan: il Bayern Monaco ha preso una decisione per il suo futuro. NOVITA’ importanti sull’attaccante del Bologna

Sport1 ha inquadrato la situazione per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo del mercato Milan per l’attacco in vista dell’estate. Su di lui si è inserito anche il Manchester United, ma l’ultima parola spetta al Bayern Monaco, che non solo ha il 50% di un’eventuale futura plusvalenza ma anche una sorta di prelazione sull’attaccante.

Al momento, però, il club tedesco non sembra intenzionato a puntare sull’olandese per il futuro, preferendo ricavare dalla sua cessione.