Zirkzee Milan e non solo: scenari stravolti per l’estate! C’è una grande NOVITÀ legata al calciomercato rossonero

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Joshua Zirkzee, profilo monitorato molto attentamente dal calciomercato Milan in vista di un possibile assalto in estate.

Secondo quanto si apprende, il Diavolo ha messo in conto per lui una spesa non inferiore ai 50 milioni di euro. Attenzione anche alle alternative: in particolare a Gyokeres, che in queste ultime settimane sta scalando posizioni nella lista delle preferenze dei rossoneri.