Zirkzee rompe il digiuno e lancia il Manchester United ma il mercato incombe: Tare sfida una big di Serie A

Zirkzee torna finalmente al gol in Premier League lanciando il Manchester United ma il mercato chiama: duello Milan-Roma per gennaio

L’attaccante olandese Joshua Zirkzee è stato il protagonista assoluto nella vittoria in rimonta del Manchester United sul Crystal Palace nella 13ª giornata di Premier League. L’ex Bologna, sfruttando gli infortuni di Sesko e Cunha, è stato schierato titolare e ha lanciato la rimonta dei Red Devils di Ruben Amorim, che erano andati in svantaggio per il rigore trasformato da Jean-Philippe Mateta. Zirkzee ha pareggiato i conti al 54′ controllando di petto una punizione e liberando un sinistro angolatissimo che ha bucato Henderson. L’1-1 ha dato fiducia allo United che ha trovato il gol vittoria con Mason Mount, tornando così a vincere dopo tre partite senza gioia in campionato.

Per l’olandese si è trattato di una vera liberazione: Zirkzee ha trovato il suo primo goal stagionale in Premier League. Come riportato da Calciomercato.com, l’ultimo in campionato risaliva addirittura al 1° dicembre 2024. Questo risveglio e una riscossa in campo arrivano in un momento cruciale, lanciando un chiaro segnale in vista del prossimo mercato invernale. I tifosi del Manchester United celebrano l’esultanza a mitraglietta, ma i club italiani osservano attentamente la situazione.

Zirkzee può tornare in Italia?

Gli estimatori non mancano, soprattutto in Italia, dove Zirkzee ha fatto vedere grandi cose in passato. Su tutti c’è la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha nell’olandese il profilo preferito per rinforzare l’attacco vista la prestazione al di sotto delle aspettative della coppia Dovbyk-Ferguson. Anche il Milan, che valuta la possibile uscita di Santiago Gimenez, si era interessato in passato a Zirkzee (ora valuta tra gli altri anche Mateta, ironia della sorte a segno proprio contro lo United). La Juventus, invece, con Vlahovic, David e Openda, ha il blocco offensivo al completo.