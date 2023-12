Ziliani all’attacco: «Reijnders da espulsione, Milan graziato»

Ziliani all’attacco: «Reijnders da espulsione nell’entrata su Gagliardini, Milan graziato dall’arbitro» ha scritto

Paolo Ziliani è intervenuto sul proprio profilo Twitter per commentare alcuni episodi del weekend del campionato di Serie A, che ha visto il Milan battere 3-0 il Monza.

ZILIANI – «Come venerdì per Malinovski in Genoa-Juventus (ma il fatto avvenne al 90′), anche oggi in Milan-Monza era da espulsione l’entrata di Reijnders a tacchetti spianati su Gagliardini. Era il 34′ del primo tempo, la partita poteva cambiare, Milan graziato dall’arbitro»