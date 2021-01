Ziliani: «Milan-Juve è una gara a rischio, si dovrebbe rinviare»

Paolo Ziliani parla del rischio concreto per Milan-Juventus vista la positività di Alex Sandro e Cuadrado tra le fila bianconere

Paolo Ziliani, ex giornalista Mediaset, ha parlato in merito ai due casi di positività riscontrati in casa Juventus Alex Sandro e Cuadrado. «I due giocatori – afferma Ziliani – si sono stati coi compagni in campo e fuori, Milan-Juventus è una gara a rischio e per tutti sarebbe meglio rinviarla».

Questa sera la Juventus effettuerà un nuovo giro di tamponi per cui attenderà il responso nella mattinata di domani. Solo in seguito la squadra partirà per la volta di Milano.