Zhang a Sky: «Possiamo vincere la Champions, Inzaghi..»

Zhang ha parlato a Sky dopo il ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan. Le dichiarazioni

Zhang a Sky dopo Inter Milan:

«Si di sicuro, siamo in finale di Champions, merito all’allenatore e allo staff. L’Inter può vincere la Champions, ci crediamo e andiamo in questa direzione. E’ il settimo anno che sono qui, ora abbiamo reso possibile un sogno, fin che saremo qui lavoreremo per far restare l’Inter in alto. Una campagna acquisti è sempre un’opportunità di miglioramento, fin ora cis siamo sempre riusciti. Inzaghi? Ho lavorato con tanti, lui è speciale, calmo in ogni situazione, la sua qualità migliore»