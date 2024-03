Zeroli dal cuore rossonero: «Il Milan è la mia famiglia. Siamo un grandissimo gruppo, punto sempre più in alto». Le parole dopo la vittoria

Il centrocampista del Milan Primavera Zeroli ha parlato a MilanTv dopo la vittoria in Youth League contro il Real Madrid.

SULLA VITTORIA – «Ce la siamo meritata. Il primo tempo abbiamo sofferto tanto mentre nel secondo siamo entrati con un altro spirito. Siamo un grandissimo gruppo».

SULLE CONVOCAZIONI IN PRIMA SQUADRA – «Giocare con i grandi è stata una bellissima esperienza e spero ricapiti ancora. Giocare con la PrImavera deve essere motivo di sprono per me, aiutare la squadra e portarla sempre alla vittoria».

SUL FUTURO – «Sono nato e cresciuto in questa squadra, sto crescendo ancora. Il Milan è ormai la mia famiglia, punto sempre più in alto e sono contentissimo di essere in questa squadra».