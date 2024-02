Zeroli analizza il derby: «Meritavamo di vincere, dobbiamo continuare così. Youth League? Non sarà facile ma...»

Zeroli analizza il derby tra Milan e Inter Primavera: tutte le dichiarazioni del centrocampista rossonero dopo il match

Il centrocampista del Milan Primavera Zeroli ha parlato a Milan Tv dopo il derby contro l’Inter terminato per 1-1.

RITORNO IN PRIMAVERA – «Rientrare in un Derby non è mai facile. Sono molto contento di aver dato una mano ai miei compagni. Credo che abbiamo fatto una grandissima partita che avremmo meritato di vincere. Il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi, non dobbiamo mai abbassare la cattiveria però dobbiamo continuare su questa strada».

SUL MATCH DI YOUTH LEAGUE – «La prossima partita la prepareremo nei migliori dei modi anche se non sarà facile ma arriveremo nel modo migliore al match».