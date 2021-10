Zenga apprezza Tatarusanu: «Lo conosco bene. Vi dico che in Romania...»

Walter Zenga, ex portiere, ha rilasciato un’intervista, parlando così di Ciprian Tatarusanu titolare in Milan Verona

Intervenuto a Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così di Ciprian Tatarusanu, titolare in Milan Verona.

TATARUSANU – «Tatarusanu lo conosco bene, in Romania era quotatissimo come portiere. Ha giocato tante partite in Champions League e Nazionale. Ha vinto due Scudetti con lo Steaua Bucarest e ha fatto un buon percorso a Fiorentina e Nantes. Penso che le partite difficili non siano le prime due, perché non le senti tanto, poi arriva il difficile. Aveva fatto bene in Coppa Italia col Torino l’anno scorso, poi tendiamo a ricordarci le cose negative e non positive, come la partita con la Roma».