Zenga provoca: «Perché non iniziare il campionato a giugno?»

Walter Zenga, ex calciatore e ora allenatore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del prossimo campionato di Serie A che sarà interrotto dal Mondiale in Qatar.

LE PAROLE – «Premessa: in Inghilterra c’è già il calendario, partono il 5 agosto come in Francia e in Germania, noi siamo in ritardo. Penso alla Fiorentina che ad agosto ha già la Conference. La preparazione estiva non vale più per tutto l’anno, è solo una base sulla quale lavorare, ma perché da noi non si può cominciare a fine giugno? Stavolta sarebbe stato meglio anticipare.»