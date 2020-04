Zenga: «Donnarumma impressionante, ha più di 150 presenze al Milan»

Lo storico portiere dell’Inter e attuale tecnico del Cagliari, nel giorno del suo 60° compleanno, parla dei portieri emergenti in Serie A

Walter Zenga è stato per anni un fiero avversario che ha difesa la porta dell’Inter in quasi 500 occasioni. L’ex portiere nerazzurro oggi festeggia 60 anni ed è intervenuto al programma #CasaSkySport parlando proprio dei portieri attuali in Serie A.

Chiesto un parere sui migliori talenti emergenti, Zenga ha fatto un doveroso accenno a Gigio Donnarumma: «Ai miei tempi, il fatto di essere diventato titolare dell’Inter a 23 anni era un qualcosa di rivoluzionario. Si pensava che il portiere maturasse intorno ai 30 anni. Oggi se pensiamo che Donnarumma ha già collezionato oltre 150 presenze in una squadra come il Milan è impressionante. Ormai non lo consideriamo più nemmeno un giovane perché siamo abituati a vederlo lì…»