Zelensky: «Grazie al Milan e altri club di Serie A per il loro supporto all’Ucraina». Le parole del Presidente ucraino in occasione della serata benefica “United for Ukraine”

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato un videomessaggio proiettato durante la serata benefica “United for Ukraine” a Milano ringraziando alcuni club di Serie A.

LE PAROLE – «Noi vinceremo, Ucraina, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino. Lo scorso anno è stato uno dei più difficili della storia dell’Ucraina indipendente e uno dei più difficili nella storia europea ma il nostro destino è vincere. E l’Italia vincerà con noi e con tutti coloro che sostengono il nostro popolo e la nostra lotta. Grazie a tutti voi per l’aiuto, ringrazio l’intera comunità italiana: Giorgio Armani, il Milan e altri club di Serie A per il loro continuo supporto all’Ucraina nella nostra lotta per la libertà e ricorderemo sempre il vostro contributo alla nostra vittoria. Lasciamo che la libertà prevalga».