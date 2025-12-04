Zazzaroni provoca: «Stasera vince la Lazio su rigore». E sull’episodio di sabato…

Zazzaroni a TMW Radio: «Situazione grottesca, in un mondo normale non è penalty. La Coppa Italia? Formula terribile»

Nel consueto appuntamento con la trasmissione Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto per analizzare la vigilia della sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio. Il giornalista non si è sottratto alle domande sul recente e discusso match di campionato, offrendo il suo punto di vista sulle polemiche arbitrali e lanciandosi in un pronostico decisamente pepato per la gara di questa sera all’Olimpico.

SITUAZIONE GROTTESCA E RIGORE – «E’ stata una situazione grottesca. Per me quello lì se mi danno rigore sono contento, se non me lo danno mi arrabbio. In un mondo normale non è rigore, perché non non c’è la volontarietà. Il fallo di Marusic non c’era proprio, quindi…Per comunicare devi saperlo fare e capire gli effetti che hai sulla gente».

Zazzaroni e il pronostico sulla Coppa Italia

PRONOSTICO E FORMULA – «Per me vincerà la Lazio con un rigore o ai rigori. Non è una rivincita, il campionato è molto più importante. La Coppa Italia ha una formula terribile, molto televisiva».

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

