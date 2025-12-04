Connect with us

HANNO DETTO

Zazzaroni provoca: «Stasera vince la Lazio su rigore». E sull'episodio di sabato…

HANNO DETTO

Leao Milan, Pazzini critica Allegri per la scelta di ruolo sul portoghese

HANNO DETTO

Braida tifa Milan capolista e lancia un monito: le sue dichiarazioni

HANNO DETTO

Maignan Milan, Ambrosini commenta la situazione del futuro del portiere

HANNO DETTO

Caressa analizza la rivoluzione tattica del Milan di Allegri. E su Leao... Parole

HANNO DETTO

Zazzaroni provoca: «Stasera vince la Lazio su rigore». E sull’episodio di sabato…

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni a TMW Radio: «Situazione grottesca, in un mondo normale non è penalty. La Coppa Italia? Formula terribile»

Nel consueto appuntamento con la trasmissione Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto per analizzare la vigilia della sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio. Il giornalista non si è sottratto alle domande sul recente e discusso match di campionato, offrendo il suo punto di vista sulle polemiche arbitrali e lanciandosi in un pronostico decisamente pepato per la gara di questa sera all’Olimpico.

SITUAZIONE GROTTESCA E RIGORE – «E’ stata una situazione grottesca. Per me quello lì se mi danno rigore sono contento, se non me lo danno mi arrabbio. In un mondo normale non è rigore, perché non non c’è la volontarietà. Il fallo di Marusic non c’era proprio, quindi…Per comunicare devi saperlo fare e capire gli effetti che hai sulla gente».

Zazzaroni e il pronostico sulla Coppa Italia

PRONOSTICO E FORMULA – «Per me vincerà la Lazio con un rigore o ai rigori. Non è una rivincita, il campionato è molto più importante. La Coppa Italia ha una formula terribile, molto televisiva».

Quote Lazio Milan

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.