Zazzaroni: «Lo Scudetto lo vince l’Inter o il Napoli. Il Milan la terza forza. La differenza la farà una cosa»
Zazzaroni, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha detto la sua sulla corsa Scudetto in Serie A
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto a Tutti Convocati, in onda su Radio 24, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, sottolineando come a suo avviso la differenza la faranno gli attaccanti.
Vede l’Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte avanti nella corsa. La terza forza il Milan di Massimiliano Allegri, poi la Juventus di Luciano Spalletti. Esclude quindi dalla bagarre la Roma di Gian Piero Gasperini, attualmente quarta a -3 dalla vetta.
LE SUE PAROLE – «Lo Scudetto lo vince o l’Inter o il Napoli. La terza forza del campionato è il Milan, poi c’è la Juve, la differenza la fanno gli attaccanti».