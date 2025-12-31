Scudetto, lotta a 5 in Serie A: c’è anche il Milan di Allegri. I bookmakers vedono una netta favorita, le quote

Scudetto, la sfida è aperta, cinque squadre sono potenzialmente in corsa per la lotta finale: le quote indicano una netta favorita

Il campionato di Serie A è entrato ufficialmente nel vivo con la conclusione della diciottesima giornata, delineando una classifica cortissima che promette scintille per il girone di ritorno. Al momento, la vetta è occupata dall’Inter, che guida il gruppo con 36 punti, seguita a ruota da un manipolo di pretendenti racchiuse in un fazzoletto di soli quattro punti.

La classifica attuale e il fattore recuperi

Dietro i nerazzurri, la pressione è altissima: il Milan insegue a quota 35, tallonato dal Napoli (34), dalla Roma (33) e dalla Juventus (32). Tuttavia, la graduatoria attuale è parziale e potenzialmente ingannevole. A causa degli impegni in Supercoppa Italiana, infatti, il club di viale della Liberazione, i rossoneri e gli azzurri devono ancora recuperare una partita. Questi tre punti “virtuali” potrebbero stravolgere gli equilibri e dare una fisionomia diversa alla corsa verso il tricolore.

Il duello in panchina: Chivu contro i veterani

Secondo gli analisti e i principali bookmakers, la squadra favorita per il titolo resta quella guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista del Triplete nerazzurro e ora tecnico emergente alla guida della capolista. La sua Inter mostra una solidità invidiabile, ma la concorrenza è agguerrita.

Subito dietro, i pronostici mettono “a braccetto” due giganti della panchina: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Il tecnico livornese, noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti di pressione, sta cercando di riportare il Diavolo sul tetto d’Italia, puntando su una difesa ermetica. Dall’altra parte, il tecnico salentino, celebre per il suo carisma e la capacità di trasformare mentalmente le proprie squadre, sta spingendo i partenopei oltre i propri limiti.

Le quote Scudetto: cosa dicono i mercati

Le quote fornite da SNAI riflettono fedelmente questo equilibrio, pur mantenendo un distacco netto tra le prime tre e le inseguitrici:

Squadra Quota Inter 1,70 Milan 4,50 Napoli 4,50 Juventus 12,00 Roma 20,00

Mentre per i nerazzurri la vittoria appare l’esito più probabile, la quota del club di via Aldo Rossi e quella dei campani suggeriscono che la battaglia è tutt’altro che chiusa. Più staccate la Juventus e la Roma, che pagano un distacco di punti che, ad oggi, appare difficile da colmare senza un crollo verticale delle battistrada.

Il cammino verso lo Scudetto è ancora lungo, ma la sensazione è che i recuperi delle gare saltate saranno lo spartiacque decisivo di questa stagione emozionante.