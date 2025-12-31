Sabatini analizza il Milan di Allegri tra sogni scudetto e mercato invernale. Segui tutti gli aggiornamenti

Il percorso dei rossoneri continua a far discutere opinionisti e tifosi, specialmente dopo l’ultima prestazione contro il Verona. Nel corso di un approfondito intervento sul proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato lo stato di salute del Diavolo, sottolineando come la squadra stia compiendo un’impresa sportiva di altissimo profilo, pur non essendo necessariamente la corazzata più forte del torneo.

Un legame simbiotico tra tifosi e campioni

Secondo la fonte citata, l’atmosfera che si respira a San Siro è il segreto del successo di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che con la sua saggezza tattica ha ridato un’anima vincente al club. Sabatini ha evidenziato il tributo finale della curva, un momento di pura riconoscenza reciproca. Emblematici sono gli occhi di Luka Modric, il leggendario centrocampista croato che nonostante i mille successi in carriera sembra vivere questa avventura con un entusiasmo commovente.

L’impresa del Milan viene paragonata a quella del Napoli della passata stagione, ma con una distinzione importante legata agli investimenti. Mentre gli azzurri hanno potuto contare su innesti pronti come Lukaku e McTominay, il club meneghino ha dovuto ricostruirsi con intelligenza e pazienza.

Il lavoro di Igli Tare e la svolta di gennaio

Un ruolo fondamentale in questa rinascita è ricoperto da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua capacità di scovare opportunità uniche in ogni sessione. Se il mercato estivo ha regalato certezze assolute come Adrien Rabiot, centrocampista francese di sostanza e dinamismo, la finestra invernale rappresenta ora il vero spartiacque.

Igli Tare è al lavoro per completare lo scacchiere di Allegri. Il nome caldo è quello di Niclas Füllkrug, centravanti tedesco d’area di rigore dotato di una fisicità straripante, un profilo che darebbe caratteristiche uniche all’attacco dei rossoneri. Inoltre, la necessità di un nuovo difensore è evidente: nello schieramento tattico del mister toscano, manca ancora un tassello per completare le rotazioni nel passaggio alla difesa a tre.

Conclusioni: un Diavolo pronto al salto di qualità

In sintesi, il Milan è una squadra solida, trascinata da leader come Modric e Rabiot, ma che necessita degli ultimi ritocchi di Igli Tare per puntare al massimo obiettivo. Con la guida esperta di Massimiliano Allegri, la sensazione è che il meglio debba ancora venire.