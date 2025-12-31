Galliani verso la FIFA: sfuma il ritorno al Milan, c’è la chiamata di Infantino. Ruolo e tempistiche

Galliani, può sfumare il ritorno al Milan: Gianni Infantino gli ha offerto un ruolo molto importante all’interno della FIFA

Il destino di Adriano Galliani sembra allontanarsi definitivamente da un clamoroso ritorno a Casa Milan. Nonostante le suggestioni che lo volevano nuovamente nei ranghi dirigenziali rossoneri per il 2026, lo scenario è radicalmente cambiato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per lo storico dirigente brianzolo si starebbero aprendo le porte del calcio mondiale ai massimi livelli.

Galliani, la proposta di Infantino: un ruolo in FIFA

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, avrebbe individuato in Galliani la figura di esperienza e carisma ideale per ricoprire un ruolo di alto profilo a Zurigo:

Un consulente di lusso: L’idea di Infantino sarebbe quella di avere Galliani al proprio fianco per gestire dossier strategici legati allo sviluppo del calcio internazionale e ai rapporti con i club europei.

L’idea di Infantino sarebbe quella di avere Galliani al proprio fianco per gestire dossier strategici legati allo sviluppo del calcio internazionale e ai rapporti con i club europei. Addio all’ipotesi Milan: Sebbene l’affetto per i colori rossoneri resti immutato (come confermato dalle sue parole al Summit di Dubai), l’opzione di un ritorno operativo come amministratore delegato è da considerarsi “sostanzialmente decaduta”. Salvo ribaltoni imprevisti nel corso del 2026, Galliani non rientrerà nell’organigramma del club oggi controllato da RedBird.

Tra Monza e il panorama mondiale

Galliani, che ha appena festeggiato anni di successi tra Milan e Monza, si trova davanti a un bivio prestigioso. Da un lato il legame indissolubile con la sua città e la sfida di riportare il Monza in Serie A, dall’altro il fascino di chiudere una carriera leggendaria nel governo mondiale del calcio. La stima di Infantino è il riconoscimento definitivo per l’uomo che ha portato otto Palloni d’Oro a Milanello e che ancora oggi viene accolto come una leggenda in ogni angolo del pianeta.