Zazzaroni spiega: «Difficile che il Milan prenda qualcuno a gennaio»

Ivan Zazzaroni ha parlato di Milan e del possibile mercato di gennaio del club rossonero. Le sue dichiarazioni

Ospite negli studi di Sky Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato di Milan e di mercato. Le sue parole anche sul match contro il Napoli e sugli infortunati.

INFORTUNATI – «Il Milan ha avuto parecchi infortuni ma aveva più alternative di qualità rispetto al Napoli. Il Milan giocando in casa ha un obbligo superiore, ma il Napoli rischia di più: se non dovesse fare punti a Milano, la situazione potrebbe complicarsi».

DIFESA – «Quando hai Leao e Giroud, giochi di più nella metà campo avversaria e metti meno apprensione alla tua difesa. Nonostante gli infortuni in difesa, anche quelli in attacco pesano sui gol subìti».

MERCATO – «Il Milan non ha le coppe europee, il campionato lo puoi giocare con la rosa che ha; in questo momento non penso che ci siano le condizioni per vedere movimenti in entrata».